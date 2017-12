Bolsas de NY invertem direção e caem O mercado norte-americano de ações, que vinha ao longo do dia sustentado pelo setor de tecnologia, abandonou os ganhos e migrou para o território negativo. Às 16h34, o Dow Jones perdia 0,27% e o Nasdaq recuava 0,38%. O principal fator de pressão sobre as bolsas era a alta dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), que reagem ao discurso do presidente do Federal Reserve (o BC americano), Ben Bernanke, ontem à noite, sinalizando mais altas de juro nos EUA. A alta dos juros dos Treasuries sustentava o dólar, que subia 0,7%, para 117,17 ienes. O euro, por sua vez, recuava 0,53%, para US$ 1,2096. O petróleo recuava levemente, para US$ 60,35 o barril (-0,12%). As informações são da Dow Jones.