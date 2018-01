Bolsas de NY invertem direção e operam em baixa As bolsas norte-americanas operam em baixa, invertendo a direção de alta da abertura, quando os principais índices ensaiaram recuperação das perdas de ontem. Às 14h22 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,47%, o S&P 500 cedia 0,34% e o Nasdaq operava em baixa de 0,24%. O setor de tecnologia manteve o Nasdaq sustentado durante boa parte da manhã, com destaque aos papéis da Analog Devices, Cisco e Apple. A Analog fez previsões favoráveis de resultado, as quais renderam melhora em sua recomendação pelo Citigroup. A Analog informou também aumento de 26% em seu lucro trimestral. As ações da companhia subiram mais de 8%. O acordo entre a Cisco Systems e da Apple igualmente anima os investidores do setor. Ambas chegaram a um entendimento em relação à marca iPhone da Cisco, que passará a ser compartilhada. As informações são da Dow Jones.