Bolsas de NY limitam ganhos com petróleo As ações abriram em forte alta em Nova York, com o Dow Jones atingindo recorde intraday (registrado durante o dia), depois que os dados de vendas no varejo em novembro vieram bem acima do esperado, indicando que a desaceleração na economia dos Estados Unidos no quarto trimestre pode ser menor do que se temia. Às 13h43 (de Brasília), o Dow Jones, no entanto, limitava a alta a 0,01%, aos 12.316 pontos, após atingir a máxima de 12.368 pontos. O Nasdaq, que chegou a subir 0,50%, estava em baixa de 0,13% e o S&P 500 também desacelerava a alta para 0,02%. Um pouco antes, às 13h30, foram divulgados as estimativas do American Petroleum Institute (API) e do Departamento de Energia dos Estados Unidos para os estoques de petróleo. A API informou que os estoques de petróleo bruto sofreram uma redução de 8,303 milhões de barris na semana até 12 de dezembro, para 325,033 milhões de barris. Já na previsão do DoE, os estoques para a commodity caíram 4,3 milhões. As notícias de possíveis fusões no setor aéreo dos EUA ajudam a colocar os papéis das companhias de aviação entre os destaques de alta. As ações da Continental Airlines subiam 7,07% com a notícia de que a empresa negocia uma fusão com a UAL. Os papéis da UAL, controladora da United Airlines, avançavam 5,41%. As ações do Midwest Air Group disparavam 26,65% depois de o AirTran Holding ter apresentado oferta por todas as ordinárias da empresa. Os papéis da AirTran subiam 2,11%. As informações são da agência Dow Jones.