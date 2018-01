Bolsas de NY mantêm alta, com otimismo de fim de ano As bolsas norte-americanas mantêm o otimismo, influenciadas pela tradicional tendência de alta do fim de ano, com os fundos realizando compras de última hora para suas carteiras. A liquidez é baixa. Às 13h25 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,59% e o Nasdaq avançava 0,40%. O índice S&P 500 subia 0,42%. Os papéis da Ford avançaram cerca 1,9%, depois de a Toyota Motor confirmar que encontrou-se com um dos principais executivos da companhia norte-americana na semana passada. Circularam especulações de que o diretor-executivo da Ford, Alan Mulally, e o chairman da Toyota, Fujio Cho, discutiram uma possível aliança. Entre as ações negociadas na Nasdaq, os papéis da Apple Computer caíram 5,1%, em reação à informações que sugeriram que alguns executivos da empresa podem ter falsificado documentos relacionados a opções de ações no passado, para maximizar os lucros de seus executivos. O setor de varejo continua em foco, com investidores na expectativa de mais informações sobre o desempenho do comércio antes do Natal. As ações da Amazon e Federated Department Stores devolveram os pequenos ganhos de ontem. Os varejistas registraram um decepcionante aumento de 1,7% nas vendas na semana encerrada em 23 de dezembro, comparadas com o mesmo período do ano passado, o que deverá deixar o resultado das vendas de fim de ano na ponta baixa das expectativas, segundo o Conselho Internacional de Shopping Centers. O aumento acima do esperado nas vendas de imóveis novos não provocou reação relevante no mercado. As vendas subiram 3,4% em novembro, acima da previsão de alta de 1,6%. As informações são da Dow Jones.