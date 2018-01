Bolsas de NY não reagem a documento do BC dos EUA Os mercados financeiros norte-americanos praticamente não reagiram ao Livro Bege, documento elaborado pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que apontou que muitos distritos tiveram moderação do crescimento econômico em outubro e meados de novembro, com quase todas as regiões reportando uma desaceleração adicional do mercado de residências. O Livro Bege é um resumo das condições econômicas atuais e que serve de base para as decisões de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que se reúne no dia 12 de dezembro. Os principais índices de ações mantiveram os mesmos níveis de alta após o Livro Bege. Às 17h18 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 49 pontos, ou 0,41%, o Nasdaq avançava 7 pontos, ou 0,32%, e o S&P-500 registrava um ganho de 7 pontos, ou 0,54%. As informações são da Dow Jones.