Bolsas de NY operam em alta com ações de tecnologia Os principais índices das Bolsas em Wall Street estão em alta modesta, com os sólidos resultados da Texas Instruments ajudando a acalmar os investidores com relação às ações de tecnologia. Enquanto isso, o alerta de lucro da Alcatel-Lucent não foi suficiente para desanimar o mercado. No setor, as ações da Texas Instruments subiam 4,5%, enquanto as da Alcatel-Lucent perdiam 8,9%. Já os papéis da United Technologies subiam 2,7%, depois do anúncio dos resultados positivos no quarto trimestre. Às 13h29 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 15 pontos, ou 0,12%, o Nasdaq ganhava 2,12 pontos, ou 0,09%, e o S&P-500 avançava 0,97 ponto, ou 0,07%. Entre as quedas, destaque para as ações da Dupont, que caíam 2,5%, depois de anunciar resultados que não impressionaram os investidores. Já os papéis da Johnson & Johnson recuavam 0,8%, apesar dos resultados melhores do que o esperado. As informações são da Dow Jones.