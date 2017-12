Bolsas de NY operam em alta; Nasdaq sobe 0,68% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York subia 0,18% às 11h07 e o índice Nasdaq avançava 0,68%, na máxima até este horário. Os balanços financeiras das grandes empresas referentes ao segundo trimestre continuam no foco dos investidores. As ações da 3M, que são componentes do índice Dow Jones, caíram 1% no pré-mercado, embora tenha anunciado lucro superior ao previsto. A companhia demonstrou, entretanto, preocupação com as margens em algumas de suas divisões. A DuPont, que também está na cesta Dow Jones, reafirmou suas projeções de lucro para 2006. A igualmente blue chip McDonald's subiram 1,3% no pré-mercado, depois de informar lucro acima do previsto no segundo trimestre. As ações da Altria subiram 0,8% no pré-mercado, com melhora em suas previsões de resultado para o ano. A Xerox informou queda de 395 em seu lucro líquido no trimestre. As informações são da Dow Jones.