Bolsas de NY operam em baixa após índice de Chicago A queda para abaixo de 50 do índice de atividade da Associação dos Gerentes de Compras de Chicago assustou as bolsas e projetou o euro para nova máxima em 20 meses contra o dólar. Variações abaixo de 50 costumam indicar desaceleração na atividade; acima do nível, expansão. O índice caiu para 49,9 em novembro, de 53,5 em outubro. A expectativa dos economistas era de que subisse para 54,8. O número acentua as especulações, presentes ultimamente no mercado de câmbio e de títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) pode ser obrigado a cortar o juro no começo do ano que vem. O juro do título de 10 anos acentuou a queda depois do número. Às 13h21 (de Brasília), o índice Dow Jones operava em baixa de 0,30%, o índice Nasdaq recuava 0,43% e o S&P 500 operava com perda de 0,28%. O euro subia para US$ 1,3237. O juro do papel de 10 anos recuava para 4,4824%. Na Europa, as bolsas também cediam. Londres operava com variação negativa de 0,36%. Às 13h29, as bolsas ressentem-se também da apreciação do petróleo. O contrato de petróleo para janeiro subia para US$ 64,01 o barril na plataforma ICE, de Londres. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) o contrato de mesmo vencimento subia 0,93% para US$ 63,04 o barril. A queda do dólar tem atraído os investidores em outras moedas para a commodity. No entanto, as especulações com a possibilidade de um novo corte na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a queda nas bolsas e as previsões de baixa nas temperaturas nos EUA estão também entre os fatores que lideram as compras. O Ministro do Petróleo da Argélia disse hoje que a Opep poderá reduzir a produção no encontro de dezembro e que tal corte entraria em vigor 40 dias depois.