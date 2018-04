Bolsas de NY operam em baixa com dado corporativo O mercado de ações de Nova York abriu com sinal oposto, com o índice Dow Jones em alta enquanto o Nasdaq e o S&P 500 caíam. Os investidores observam o resultado financeiro abaixo do esperado da Research In Motion, fabricante do BalckBerry, uma gama de dados sobre desempenho das varejistas em março e números indicando importação de pressões inflacionárias e aumento do total de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Paralelamente, as notícias sobre uma explosão de grande porte na altamente protegida Zona Verde no Iraque abalava ainda mais a confiança dos investidores. O petróleo era negociado em alta, reagindo a sinais de condições apertadas de oferta de derivados do produto nos países desenvolvidos. Às 10h41 (de Brasília), o S&P 500 cedia 0,15%, o Nasdaq recuava 0,19% e o Dow Jones operava em -0,24%. Um dia após a divulgação da ata do banco central americano (Fed) ter reacendido as preocupações com inflação, dados divulgados esta manhã corroboram essas apreensões sobre crescimento das pressões inflacionárias, enquanto outros números indicaram um esfriamento do mercado de trabalho nos EUA. No pré-mercado, os papéis da Wal-Mart Stores subiam 0,2%, em uma reação morna à notícia de que as vendas da maior rede varejista do globo superaram as expectativas de Wall Street para março. A Research In Motion cedia 6,7%, no pré-mercado, após a fabricante do BlackBerry anunciar que suas receitas no quarto trimestre fiscal, de US$ 930,4 milhões, ficaram abaixo da previsão de US$ 935,4 milhões estimada pelo mercado. As informações são da Dow Jones.