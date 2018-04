Bolsas de NY oscilam com dados de empresas e PIB Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem hesitantes, com o forte resultado da Microsoft e de outras companhias de tecnologia, mais a leitura melhor que as expectativas de confiança do consumidor norte-americano, compensando o fraco crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre. O Dow Jones registra uma leve alta, podendo marcar mais um fechamento em nível recorde de pontos, ajudado pela alta de 4,26% das ações da Microsoft. Às 16h56 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,08%, o Nasdaq avançava 0,04% e o S&P-500 caía 0,05%. As informações são da Dow Jones.