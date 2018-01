Bolsas de NY perdem força com inflação ao produtor Os mercados acionários norte-americanos perdem o ímpeto inicial, provocado pelo PPI (índice de inflação ao produtor) de outubro e redirecionam o foco para as expectativas para o CPI (índice de inflação ao consumidor), que será divulgado na quinta-feira, os dados de vendas do varejo e resultado de empresas da área. A Wal-Mart anunciou lucro acima do esperado, mas a companhia alertou para seu desempenho no quarto trimestre, enquanto a Home Depot mostrou números decepcionantes. O Dow Jones perdeu a alta e às 13h32 caía 0,37%; o S&P 500 recuava 0,37%% e o Nasdaq perdia 0,46%. O índice de inflação ao produtor dos EUA caiu 1,6% em outubro, superando as expectativas de retração de 0,6%; o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, regrediu 0,9%, contrariando as previsões de alta de 0,1%. Os dados motivaram uma antecipação da expectativa de início do processo de redução da taxa de juros no país. Nos Fed Funds futuros, negociados na Chicago Board of Trade, o contrato para fevereiro de 2007 está refletindo agora uma chance de 8% de a taxa de juros nos EUA ser reduzida para 5% no encontro dos dias 30 e 31 de janeiro do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve. Antes da divulgação do PPI, o contrato não embutia essa possibilidade. "Mas o mercado acionário está nos dizendo: vamos esperar o CPI", comentou o estrategista de mercado da EKN Financial Services, Barry Hyman. "Houve uma grande variação entre o PPI e CPI recentemente", completou. As vendas no varejo não mostraram uma deterioração tão exacerbada quanto se esperava. As vendas caíram 0,2% em outubro, enquanto os economistas esperavam queda de 0,4%. A Wal-Mart Stores Inc., líder mundial do varejo, também não gerou um aprofundamento das preocupações sobre o setor e suas ações subiam 2,7%. A empresa anunciou que seu lucro do terceiro trimestre cresceu 11%, com o corte de preços dos brinquedos e de remédios genéricos atraindo consumidores para suas lojas.