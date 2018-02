Bolsas de NY realizam ganhos; Dow Jones cede 0,33% Os investidores dos mercados acionários norte-americanos resgatam a alta do petróleo como pretexto para vendas hoje, numa segunda-feira sem indicadores ou fatos corporativos de relevância ampla nos EUA. O índice Dow Jones opera em baixa desde a abertura, perdendo 0,33%, às 12h20. O Nasdaq cede 0,83%. Na Nymex, o petróleo para setembro é negociado em alta de 0,65%, a US$ 71,60 por barril, impulsionado pelo discurso desafiador do Irã. "Temos os preços do petróleo começando a subir um pouco. Isso está associado à aproximação do deadline de 31 de agosto para que o Irã cumpra a demanda do Conselho de Segurança e interrompa seu programa de enriquecimento de urânio ou corra o risco de sofrer sanções e a comentários sugerindo que não haverá nenhum acordo", comentou o estrategista-chefe de investimentos da Windham Financial Services, Paul Mendelsohn. Enquanto a alta dos índices de ações na semana passada foi motivada pela consolidação das expectativas de pausa no ciclo de aperto monetário, na seqüência dos dados amenos de inflação nos EUA, os investidores aguardam os próximos números com o viés de que, talvez, o Fed tenha exagerado em sua dose. As projeções para os principais dados da semana são de queda. A expectativa para revendas de imóveis usados em julho - dado com divulgação na quarta-feira - é de recuo de 1,1%. Quando às vendas de imóveis novos em julho, que serão divulgadas na quinta-feira, o prognóstico converge para queda de 2,7%. A previsão para encomendas de bens duráveis em julho é de queda de 0,3%. As informações são da Dow Jones.