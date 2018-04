Bolsas de NY realizam lucros, enquanto investidores digerem PIB O mercado acionário norte-americano interrompeu o movimento de alta - pelo menos por enquanto - com investidores aproveitando o relatório do PIB para realizar lucros. Às 12 horas (de Brasília), o índice Dow Jones operava em baixa de 0,25%, o índice Nasdaq recuava 0,30% e o S&P 500 cedia 0,38%. O crescimento inferior ao esperado do PIB norte-americano durante o terceiro trimestre foi interpretado de várias maneiras, mas uma boa parte dos participantes em Wall Street acredita mais em realização de lucros do que em mudança na visão benigna que o mercado alimenta sobre o futuro da economia dos EUA. Os otimistas vêem o crescimento de apenas 1,6% do PIB no terceiro trimestre, abaixo da estimativa de expansão de 2,2%, como confirmação da perspectiva de pouso suave, especialmente porque há consenso de que o ritmo econômico irá se acentuar no quarto trimestre. Eles comemoram também o fato de o núcleo do índice de preços PCE ter mostrado aumento no terceiro trimestre inferior à elevação do segundo trimestre, embora a variação anual trimestral tenha subido. Os pessimistas vislumbram dificuldades para as empresas cumprirem as projeções prometidas para seus lucros, temendo que o fraco ritmo de expansão se mantenha nos trimestres seguintes. O dado de inflação também mostrou moderação nos preços, embora, em base anual, o ritmo de alta dos preços tenha se mostrado persistente. O índice de preços PCE do trimestre subiu 2,5%, abaixo do aumento de 4% no segundo trimestre. O núcleo do índice de preços PCE subiu 2,3% no terceiro trimestre, depois de alta de 2,7% no segundo trimestre. Em comparação ao terceiro trimestre de 2005, o índice subiu 2,4%, contra 2,2% na variação anual do segundo trimestre. As informações são de agências internacionais.