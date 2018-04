Bolsas de NY recuam com falta de vigor da economia O mercado de ações dos Estados Unidos abriu em baixa, após a economia do país ter crescido no primeiro trimestre num ritmo mais lento em quatro anos, além da expansão ter ficado bem abaixo do previsto pelos economistas. Às 10h32 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,20%, o S&P perdia 0,15% e o Nasdaq tinha leve alta de 0,07%. O dado do PIB remove para um segundo plano os números fortes divulgados ontem à noite pela Microsoft. A primeira prévia do Departamento do Comércio para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do primeiro trimestre mostrou crescimento de 1,3% da economia, abaixo das previsões de avanço anual de 1,8%. É o menor crescimento desde o primeiro trimestre de 2003, quando a economia expandiu-se 1,2%. No quarto trimestre do ano passado, a economia havia crescido 2,5%. Paralelamente, os dados de inflação do relatórios do PIB indicaram alta mais acentuada em relação ao quarto trimestre. Mas o custo da mão-de-obra teve variação inferior à prevista. O custo da mão-de-obra subiu 0,8% no primeiro trimestre, depois de registrar aumento de 0,8% no quarto trimestre de 2006, abaixo do 0,9% estimado. Com os dados, a Microsoft não tem espaço para repercutir amplamente no mercado. As ações da empresa subiam 5,3%, no pré-mercado, após a companhia anunciar um salto de seu lucro, além de projeções otimistas para o próximo ano, em razão das vendas robustas do sistema operacional Windows Vista. O lucro líquido da Microsoft subiu para US$ 4,93 bilhões, ou US$ 0,50 por ação, em seu terceiro trimestre fiscal, graças ao crescimento de 32% no faturamento. Os analistas previam lucro de US$ 0,46 por ação sobre faturamento de US$ 13,89 bilhões. As informações são da Dow Jones.