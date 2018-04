Bolsas de NY reduzem ganhos próximo ao fechamento Os principais índices de ações do mercado norte-americano recuaram das máximas registradas hoje e oscilam perto dos níveis de fechamento anterior, conforme se aproxima o final da sessão, apesar dos rumores de fusão e aquisição envolvendo a gigante Dow Chemical e acentuada queda dos preços do petróleo. O volume negociado é baixo. Segundo analistas, os investidores mantêm um tom de cautela diante do que se espera que seja uma fraca temporada de balanços corporativos do primeiro trimestre, embora o sentimento tenha recebido um impulso modesto do dado acima das expectativas de geração de emprego nos Estados Unidos - o chamado payroll -, divulgado na sexta-feira. Às 16h58(de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,06%, o Nasdaq recuava 0,05% e o S&P-500 registrava ganho de 0,04%. As informações são da Dow Jones.