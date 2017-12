Bolsas de NY se recuperam das perdas da véspera Os principais índices do mercado de ações em Nova York se recuperaram e fecharam em alta nesta quarta-feira, com o Nasdaq - índice que reúne a maior parte das ações das empresas de tecnologia - alcançando seu melhor nível em cinco anos, depois que os investidores concluíram que as perdas da sessão anterior haviam sido exageradas, segundo analistas. Os ganhos do mercado de ações ocorreram, apesar da alta dos preços do petróleo para a máxima em dois meses (US$ 66,45 o barril), impulsionados pela acentuada queda dos estoques de gasolina. "A mensagem do mercado hoje é que há muito dinheiro de lado e esse dinheiro estava esperando um motivo para comprar", disse Al Goldman, estrategista-chefe de mercado da AG Edwards. "E o principal motivo para comprar é que vamos subir. Impulso se constrói sobre impulso", acrescentou. Goldman disse que a liquidação de ontem foi "exagerada". Contudo, a recuperação de hoje também foi vista com certa cautela por outros analistas. O entusiasmo desta quarta-feira foi "um pouco estranho", considerando o comunicado de política monetária do Federal Reserve (o BC americano), que foi interpretado por alguns como um tanto agressivo, disse Michael Panzner, chefe de transações da Rabo Securities. Entre as blue chips (papéis de primeira linha), as ações da General Motors (GM) caíram 2,64%, depois de a montadora ter registrado ontem à noite, na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana), seu balanço anual, cuja divulgação foi adiada por conta da revisão de resultados anteriores. As ações da Google subiram 4,71%, depois de a companhia ter informado que fechou um acordo para comprar 5% de participação na American Online, da Time Warner, por US$ 1 bilhão. As ações da Time Warner fecharam em alta de 0,3%. As ações da Boeing Co subiram 2,15%, depois de a companhia ter conquistado um contrato no valor de US$ 4 bilhões. A companhia disse que a GE Commercial Aviation Service, da General Electric (GE), encomendou 30 Boeings Next-Generation 737, com opção para compra de mais 30 aeronaves. As ações da Sun Microsystems fecharam em alta de 4,37%, depois de o Morgan Stanley ter elevado sua recomendação para o papel, citando expectativas de melhora de desempenho após cortes nos custos. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de NY, fechou em alta de 61,16 pontos (0,55%). O Nasdaq fechou em alta de 33,32 pontos (1,45%), em 2.337,78 pontos. As informações são da Dow Jones.