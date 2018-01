Bolsas de NY seguem em alta após dados nos EUA Os principais índices das Bolsas em Wall Street estão em alta, seguindo o comportamento positivo das bolsas na Ásia e na Europa. Embora não tenha havido reação momentânea aos indicadores divulgados no final da manhã nos EUA, sobre as vendas pendentes de imóveis e encomendas à indústria, os índices já se encontram abaixo das máximas. Às 12h22, o Dow Jones subia 0,56%, o Nasdaq ganhava 1,01% e o S&P avançava 0,74%. As ações da Apple e do Google estão em destaque de alta, após o executivo-chefe do Google, Eric Schmidt, ter informado que as duas empresas estão trabalhando juntas em vários novos projetos, sem especificá-los, no entanto. Apple subiu 2% mais cedo. As ações do Citigroup também subiram mais de 1%, em reação ao anúncio de que pretende comprar a corretora japonesa Nikko Cordial. As ações do JP Morgan avançaram 0,9% antes da apresentação para investidores agendada para hoje. As informações são da Dow Jones.