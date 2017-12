Bolsas de NY seguem indefinidas com petróleo em alta As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, mas pouco depois operavam em direções opostas. Às 10h36, o índice Dow Jones subia 0,10%, o Nasdaq recuava 0,13% e o S&P 500 apresentava alta de 0,08%. A expectativa dos investidores é de que o mercado acionário norte-americano tenha um dia incerto por conta da falta de indicadores previstos para hoje. O único destaque é a divulgação do balanço financeiro da Alcoa. Os números devem sair após o fechamento da sessão, com os economistas prevendo lucro de US$ 0,50 por ação. Além disso, os investidores devem se ater a novidades em termos de fusões e aquisições, após o JP Morgan Chase e o Bank of New York ter concordado com uma troca de ativos. O petróleo também deve despertar a atenção, já que o contrato para maio sobe 1,19%, para US$ 68,19 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na sexta-feira, o Dow Jones caiu 0,86% e o Nasdaq, 0,94%, depois do forte relatório de emprego de março ter reforçado os temores relacionados a taxas de juro mais elevadas. Na semana, o índice Dow Jones acumulou um ligeiro ganho de 0,10%, enquanto o Nasdaq caiu 0,03%. As informações são da Dow Jones.