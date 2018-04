Bolsas de NY seguem sem definição e Bovespa sobe Os índices referenciais de Wall Street seguem sinalizando indefinição, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta (+0,23%). O anúncio do Irã de que libertará os fuzileiros e marinheiros britânicos minimizou as tensões geopolíticas, enquanto o relatório da Automatic Data Processing (ADP) projetou um aumento de 106 mil postos criados no setor privado dos EUA em março, um número levemente abaixo do esperado, mas consistente com os sinais de esfriamento gradual da economia norte-americana. O mesmo sinalizaram os outros dados econômicos divulgados mais cedo. Paralelamente, os fortes ganhos da sessão anterior estimulam realizações, enquanto as varejistas de eletrônicos Circuit City e Best Buy ocupavam destaque com seus balanços do quarto trimestre. Com motivos em favor das compras provocando uma queda de braço com as razões que estimulariam vendas, os índices se alternavam entre baixa e alta. Às 12h29 (de Brasília), Dow Jones subia 0,12%; o Nasdaq avançava 0,27%, enquanto o S&P 500 tinha alta de 0,06%. O petróleo para maio cedia 1,14%, para US$ 63,90 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York. Na ICE Futures Exchange, em Londres, o Brent para maio recuava 0,03%, para US$ 67,79 por barril. Os relatórios de estoques de petróleo na semana passada nos EUA mostraram aumento de 4,3 milhões de barris de petróleo, acima do incremento de 1,7 milhão de barris previsto pelos economistas. Mas os estoques de gasolina caíram 5 milhões de barris na semana passada, para 205,2 milhões de barris, acima da estimativa de recuo de 1 milhão de barris. As informações são da agência Dow Jones.