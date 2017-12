Bolsas de NY sobem, apesar de alta do petróleo O mercado norte-americano de ações seguia em alta nesta tarde, sustentado pela queda expressiva do juro do título de 10 anos do Tesouro norte-americano (T-Note) e pelo forte balanço do Goldman Sachs, cujas ações subiam mais de 5%. "O mercado ignorou os dados ruins de vendas no varejo do mês passado", disse o estrategista Michael Sheldon, da Spencer Clarke LLC. Às 16h, o índice Dow Jones subia 0,52% e o Nasdaq (que reúne, especialmente, as ações de empresas de tecnologia) ganhava 0,93%. O juro da T-Note de 10 anos cedia 1,39%, para 4,6954%. O mercado de ações também ignorava a forte alta dos preços do petróleo. O contrato de petróleo bruto para abril negociado em NY disparava 2,07%, para US$ 63,05 o barril. O movimento era sustentado pelos fortes ganhos dos preços dos contratos de gasolina, depois do fechamento inesperado de uma refinaria da Hovensa, que é uma joint venture da Amerada Hess com a PdVSA. Pesavam sobre esse mercado também as contínuas preocupações com o Irã e a Nigéria. As informações são da Dow Jones.