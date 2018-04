Bolsas de NY sobem com balanços e dado de vendas A semana começou bem para as bolsas norte-americanas, abriram em alta. Os balanços anunciados mais cedo trouxeram números favoráveis ao mercado, aquecidos por uma oferta de US$ 25 bilhões pela instituição de crédito estudantil Sallie Mae. O lucro do Citigroup, do Wachovia e da Eli Lilly superaram o previsto e seus papéis registraram ganhos no pré-mercado. A manhã foi beneficiada ainda pelos indicadores econômicos, especialmente de vendas no varejo, que subiram mais do que o esperado, arrefecendo preocupações com o ritmo da atividade econômica nos Estados Unidos. Como os gastos com consumo respondem por 70% do PIB norte-americano, o crescimento de 0,7% nas vendas no varejo em março, acima da expectativa de alta de 0,5%, foi bem recebido. O efeito favorável das vendas minimizou o potencial impacto negativo do índice de atividade do setor de manufatura do Fed de Nova York. O índice Empire State subiu de 1,85 em março para 3,80 em abril, mas ficou abaixo da previsão de 7,5 no mês. Às 10h33 (de Brasília), o índice Dow Jones tinha ganho de 0,40%, o Nasdaq subia 0,56% e o S&P 500 operava em +0,51%. As ações da Sallie Mae dispararam 19%, as da Eli Lilly ganharam 1,7% e as do Citigroup somaram 1,2% no pré-mercado. As informações são das agências internacionais e Dow Jones.