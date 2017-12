Bolsas de NY sobem com indicador e recuo do petróleo O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Nasdaq interrompendo uma seqüência de seis pregões consecutivos de quedas. Operadores disseram que o mercado reagiu positivamente aos fortes indicadores do nível de emprego nos EUA em fevereiro, recebidos como mais uma evidência de que a economia norte-americana continua a crescer de forma vigorosa, com poucas pressões inflacionárias. Outro fator foi a nova baixa dos preços do petróleo. As ações da Nasdaq Stock Market subiram 10%, em reação ao anúncio de que fez uma oferta de US$ 4,17 bilhões pela Bolsa de Londres; a oferta foi rejeitada. As ações da rival NYSE Group caíram 2%, mas fecharam 16% acima do preço a que começaram a ser negociadas na quarta-feira. As ações da Chicago Mercantile Exchange Holdings subiram 2,8%. Entre as componentes do índice Dow Jones, as ações da General Motors (GM) subiram 1,41%, depois de a empresa anunciar que não haverá atraso na apresentação de seu relatório anual de 2005 à Securities and Exchange Comission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) norte-americana. As da seguradora AIG avançaram 1,6%, depois de a Banc of America Securities reiterar sua recomendação de compra. As ações da Google caíram 1,6%, em reação ao anúncio da compra da Upstartle (desenvolvedora de um aplicativo de processamento de textos). Na semana, as ações da Google acumularam uma perda de 11%. No setor de mídia, as ações da editora de jornais Knight-Ridder subiram 3,7%, depois de a McClatchy fazer uma oferta de US$ 4,35 bilhões pela empresa; as ações da McClatchy subiram 2,5%. O índice Dow Jones fechou em alta de 104,06 pontos (0,95%), em 11.076,34 pontos. O Nasdaq - que reúne principalmente as ações de tecnologia - fechou em alta de 12,32 pontos (0,55%). Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 54,75 pontos (0,5%) e o Nasdaq, uma queda de 40,56 pontos (1,76%). As informações são da Dow Jones.