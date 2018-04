Bolsas de NY sobem com indicadores e balanços Os investidores americanos comemoraram os indicadores econômicos divulgados nesta manhã, principalmente o índice de preços ao consumidor (CPI) de março nos EUA, e os fortes resultados de blue chips como Coca-Cola e Johnson & Johnson, ignorando os resultados divergentes do setor financeiro. Às 12h23, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York subia 0,40% para 12.771 pontos, operando próximo à máxima histórica de 12.795 pontos. O Nasdaq ganhava 0,05% e o S&P 500 avançava 0,29%. Os mercados agora esperam os resultados da IBM, Intel e Yahoo, todos previstos para depois do fechamento, hoje à noite. O Departamento do Trabalho informou que o CPI subiu 0,6% em março, em linha com as projeções do mercado, e o núcleo avançou apenas 0,1%, abaixo das estimativas de alta de 0,2%. Os dados ajudaram a diminuir as preocupações sobre a inflação nos EUA. Paralelamente, o número de obras de imóveis residenciais iniciadas subiu 0,8% em março, contra estimativa de queda de 1,6%. No entanto, a produção industrial caiu 0,2% em março, abaixo da projeção de alta de 0,1%. Destaque para as ações da Coca Cola, que subiram 2,4%, e da Johnson & Johnson, que ganharam 2,9%. As duas empresas registraram lucros fortes no primeiro trimestre antes da abertura. A atenção dos investidores estará voltada agora aos resultados da IBM, Intel e Yahoo, depois do fechamento. As ações da IBM subiram 1,2%, as da Intel ganharam 1% e as do Yahoo avançaram 1,4%. As informações são da Dow Jones.