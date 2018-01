Bolsas de NY sobem com notícias corporativas As Bolsas em Nova York operam em alta, ajudadas por uma série de anúncios de acordos corporativos e pelo recuo do preço do petróleo, mas os investidores mantêm a cautela antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), amanhã, para a qual se espera que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) mantenha o juro inalterado em 5,25% ao ano. Às 13h55 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,19%, o S&P 500 avançava 0,25% e o Nasdaq estava em alta de 0,48%. O petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica estava em baixa de 0,37%, em US$ 61,80, nos contratos para janeiro, aguardando a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) nesta quinta-feira. O cartel deve decidir se limita a produção. Entre as notícias corporativas que agitam o mercado, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fez uma oferta formal de 5,15 libra por ação, em dinheiro, pelo grupo Corus, superando a oferta elevada da indiana Tata apresentada ontem. O dólar subiu inicialmente em relação ao iene e recuou ante o euro depois que os EUA informaram que os estoques no atacado subiram em outubro mais do que o previsto. Às 14h03, o euro estava em US$ 1,3217, de US$ 1,3208 ontem, enquanto o dólar estava em 116,98 ienes, de 116,40 ienes. As informações são da agência Dow Jones.