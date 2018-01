Bolsas de NY sobem com notícias de fusão Contrariando as expectativas e a direção para a qual apontavam os índices futuros, as bolsas de Wall Street abriram em alta hoje. O desempenho positivo é sustentado por notícias de fusão e aquisição nos setores bancário e de tecnologia e pela queda dos preços do petróleo. As ações do Bank of New York subiam mais de 10%, com o anúncio de que irá fundir-se com o Mellon por meio de um acordo envolvendo troca de ações. O grupo combinado terá um valor de mercado de US$ 43 bilhões, de acordo com o preço de fechamento das ações de ambos na sexta-feira. Os acionistas da Mellon terão uma fatia de 37% na empresa, o que implica um valor de US$ 16 bilhões. A fabricante de chips LSI Logic perdia 13%, depois de concordar em comprar a Agere Systems, cujos papéis avançavam 9%. Station Casinos disparava 18% depois de receber uma oferta que avalia o grupo em US$ 4,69 bilhões. Bank of America perdia 1,5% com a notícia de que escolheu Joe Price para substituir Alvaro Molina no cargo de diretor financeiro. As ações de companhias aéreas subiam, beneficiadas pela queda do petróleo. Às 13h45 (de Brasília), o contrato de petróleo bruto para janeiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) recuava 1,78%, para US$ 62,30 o barril. O principal contraponto negativo vinha da Pfizer, cujas ações perdiam 12% depois de a empresa anunciar que interrompeu o desenvolvimento de um medicamento contra o colesterol. O Dow Jones avançava 0,25%, o Nasdaq ganhava 0,83% e o S&P 500 subia 0,34%. As informações são da Dow Jones.