Bolsas de NY sobem com otimismo dos investidores As bolsas de Nova York abriram em alta, indicando que os investidores se mantêm otimistas quanto a uma continuação de ganho no mercado de ações norte-americano. Uma elevação das condições do Citigroup, o maior banco do mundo, e os incessantes rumores sobre um acordo envolvendo a Harrah´s Entertainment continuavam no foco. Às 12h48, o índice Dow Jones subia0,07% e o Nasdaq operava em +0,25%. No cenário corporativo, a Harrah´s Entertainment estava à beira de ser vendida para as empresas de private equity Apollo Management e Texas Pacific Group por pelo menos US$ 90 por ação, de acordo com uma matéria publicada no Wall Street Journal no sábado. O Merrill Lynch elevou a recomendação para o Citigroup para compra, citando que o crescimento deve se acelerar em 2007, em razão da redução das pressões para a curva dos juros e do desempenho forte de suas unidades de mercados de capital e consumo internacional. A Oracle deve divulgar resultado do segundo trimestre hoje, com os analistas prevendo lucro de US$ 0,21 por ação no período. No mercado de commodity, o petróleo com vencimento para fevereiro era negociado em baixa de 0,79%, a US$ 63,93 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York. As informações são da Dow Jones.