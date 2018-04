Bolsas de NY sobem com possível acordo no Irã As bolsas norte-americanas abriram em alta, com os investidores comemorando a perspectiva de resolução no impasse entre o Irã e o Reino Unido, o que está fazendo com que os contratos de petróleo negociados nos mercados internacionais recuam mais de 1%. Às 10h35 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,52%; o Nasdaq operava com ganho de 0,53%; e o S&P 500 em +0,42%. O petróleo e o ouro estão em queda, pressionados pelos sinais de que o Reino Unido e o Irã podem estar próximos a um acordo para a libertação dos 15 marinheiros e fuzileiros capturados pelo Irã. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, afirmou que as próximas 48 horas serão "críticas" para a resolução do impasse, de acordo com a Associated Press citando uma estação de rádio escocesa. As montadoras devem ficar em destaque no pregão, com a divulgação dos resultados de março da Ford, Chrysler e General Motors. Os dados devem mostrar baixa nas vendas das três principais montadoras norte-americanas, enquanto as japonesas Toyota, Honda e Nissan devem registrar aumento das vendas nos EUA. No pré-mercado, as ações da GM subiram 1,2%, as da DaimlerChrysler ficaram estáveis e as da Toyota perderam 1,3%. As ações da Apple subiram 0,3% no pré-mercado e também devem ficar em destaque durante o pregão, após a Comissão Européia acusar a fabricante do iPod e a Warner Music, entre outras, de violar regras antitruste ao limitarem o acesso a downloads de músicas por países. As informações são da Dow Jones.