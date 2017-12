Bolsas de NY sobem com recuo do petróleo A queda superior a 2% dos contratos futuros de petróleo ajuda os mercados acionários norte-americanos a se recuperarem do tombo do dia anterior, enquanto aguardam a divulgação da ata do encontro de 10 de maio do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, às 15 horas. O índice Dow Jones subia 0,76% e o Nasdaq operava com ganho de 0,88%, às 12h56. As ações da General Motors subiam 1,84%, após terem caído mais de 5% ontem. A Wal-Mart ganhava 0,41%, às 12h53. As informações são da Dow Jones.