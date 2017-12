Bolsas de NY sobem e esperam dados sobre economia As bolsas norte-americanas abriram em alta, mas o movimento deve ser contido diante da expectativa com a divulgação do livro bege, que vai trazer um resumo da situação da economia dos Estados Unidos, e os fortes ganhos de ontem pelos índices Dow Jones e S&P 500. Pela manhã, os investidores mostraram-se satisfeitos com o desempenho da atividade econômica na região de Nova York e com as ações da DuPont, que reagiram à melhora em sua projeção de resultado para o primeiro trimestre. O petróleo opera em baixa, em correção à alta de ontem, mas a direção pode mudar depois da divulgação dos números sobre os estoques norte-americanos, às 12h30. Por isso, o mercado deve ficar atento aos relatos. Às 11h35, o índice Nasdaq subia 0,22% e o Dow Jones avançava 0,09%. Segundo analistas, o índice Dow Jones pode sofrer pressão maior pelo fato de ontem ter fechado no maior nível desde 2001. As informações são da Dow Jones.