Bolsas de NY sobem em dia de eleições nos EUA O mercado norte-americano de ações opera em alta, dando continuidade ao movimento de recuperação verificado ontem, depois de uma semana de quedas. Operadores disseram que os investidores não estão mostrando preocupação com a perspectiva de o Partido Democrata, de oposição ao presidente George W. Bush, obter maioria na Câmara dos Representantes pela primeira vez desde 1994; as pesquisas de intenção de voto também indicam que o Partido Republicano, de Bush, vai manter pequena maioria no Senado. "Uma insatisfação crescente com a atual liderança política tem sido evidente há alguns meses e eu acredito que os investidores estão prevendo uma mudança no controle de pelo menos uma Casa do Congresso", disse o estrategista-chefe da CyberTrade, Kenneth Tower. Para muitos investidores, o resultado mais provável da eleição de hoje será um Congresso dividido, com cada um dos principais partidos controlando uma Casa. Isso significa que se torna menos provável a aprovação de leis que aumentem a regulamentação sobre qualquer setor econômico, o que é visto como um fator positivo pelos analistas. "O mercado prefere um Congresso dividido e isso está sendo embutido nos preços", escreveu o estrategista Marc Prado, da Cantor Fitzgerald. Às 14 horas (de Brasília), o índice Dow Jones operava em alta de 57 pontos, ou 0,48%, o Nasdaq subia 19 pontos, ou 0,84%, e o Standard & Poor's-500 avançava 4 pontos, ou 0,35%. As informações são da Dow Jones.