Bolsas de NY sobem, em meio à diversidade de dados Os índices de ações em Wall Street começaram o pregão positivos. Às 12h35, o índice Dow Jones subia 0,15% e o Nasdaq avançava 0,08%. Os investidores colocam na balança a perspectiva positiva de lucros anunciada pela farnacêutica Pfizer, os dados mistos de vendas das maiores redes varejistas dos Estados Unidos, a inflação acima do esperado em outubro e o aumento do número de pedidos de auxílio-desemprego na semana passada. No pré-mercado, as ações da Pfizer subiam 1,4%. A farmacêutica afirmou que prevê lucro por ação de pelo menos US$ 2,05 este ano, mais do que sua previsão anterior, de US$ 2,00. Analistas consultados pela Thomson Financial, em média, esperam lucro de US$ 2,02 por ação. O grupo também afirmou acreditar que seu lucro por ação em 2007 e 2008 vai crescer pouco abaixo de 10%. A fabricante de aparelhos de gravação digital em vídeo Tivo recuava 3,3%, um dia depois de fazer uma previsão pessimista para o quarto trimestre. Microsoft, que começou a enviar a seus clientes corporativos seu novo sistema operacional Vista, subia 0,1%. Mas o setor que deve centrar o foco da atenção do mercado hoje é o varejista, depois que as principais companhias divulgaram seu desempenho em novembro. Wal-Mart, que sofreu um declínio de 0,1% de suas vendas de mesmas lojas neste mês, prevê que em dezembro as vendas ficarão estáveis ou crescerão no máximo 1%. Limited Brands ganhava 1,5% no pré-mercado, depois de ter superado as previsões ao anunciar aumento de 12% de suas vendas de mesmas lojas. As informações são da Dow Jones.