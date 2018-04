Bolsas de NY sobem em reação a dado de trabalho As bolsas norte-americanas abriram em alta, com os investidores comemorando o forte dado do mercado de trabalho divulgado na sexta-feira, em meio ao feriado da Páscoa. O relatório do Departamento do Comércio, que mostrou criação de 180 mil vagas em março nos Estados Unidos, superando a projeção de aumento de 142 mil postos, acalmou as preocupações sobre a economia norte-americana pouco antes do início da temporada de balanços do primeiro trimestre. Os volumes negociados foram baixos antes da abertura, já que as bolsas européias estão fechadas por conta da Páscoa. Os investidores estão preocupados com o início da temporada de divulgação dos relatórios das empresas, que terá início oficial amanhã, após o fechamento do pregão, com a apresentação dos resultados da Alcoa. No entanto, o total de vagas criadas nos EUA deixou os investidores esperançosos de que o crescimento pode ter sido mais forte do que o esperado no trimestre. Empresas Às 10h37 (de Brasília), o índice Nasdaq ganhava 0,06%, o S&P 500 subia 0,09% e o Dow Jones operava em +0,06%. Entre as companhias em destaque, a Dow Chemical disparou 10% no pré-mercado com a notícia de que um grupo de investidores do Oriente Médio e empresas norte-americanas estariam preparando uma oferta de US$ 50 bilhões pela empresa. Segundo o jornal britânico "Sunday Express", a oferta pode ser lançada no final desta semana. O Citigroup, componente do Dow Jones, anunciou a compra do banco taiwanês Bank of Overseas Chinese por cerca de US$ 426 milhões. As ações do Citi subiram 0,8% no pré-mercado. As ações da American Home Mortgage despencaram 21% antes da abertura depois de a companhia cortar sua projeção de lucro para 2007 em mais de 25%, citando problemas no mercado secundário de empréstimos hipotecários. As informações são da Dow Jones.