Bolsas de NY sobem, mas investidores estão cautelosos Os principais índices das Bolsas em Wall Street operam em alta, embora o segundo depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, ao Congresso e uma série de dados macroeconômicos com tons diversos tenham deixado os investidores cautelosos. "Nós subimos fortemente após o depoimento de Bernanke de ontem, mas hoje nós estamos um pouco lentos", disse Paul Mendelsohn, do Windham Financial Services, acrescentando que o mercado ficará agora de olho nos dados de inflação. Nesta sexta-feira, o Departamento de Trabalho divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de janeiro. O destaque positivo do pregão é o anúncio de recompra de US$ 7,5 bilhões de ações da Caterpillar, que subiam 1,96%. As ações da Microsoft registram um ganho de 0,44% em reação ao anúncio de que a companhia se reunirá com analistas para discutir "direção estratégica". Às 16h49 (de Brasília), o Dow Jones subia 23 pontos, ou 0,19%, o Nasdaq avançava 4 pontos, ou 0,19%, e o S&P 500 ganhava 0,97 ponto, ou 0,07%. As informações são da Dow Jones.