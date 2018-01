Bolsas de NY sobem na abertura, após revisão do PIB A revisão em alta do PIB norte-americano no terceiro trimestre, de uma expansão anualizada de 1,6% anteriormente divulgada para 2,2%, contribuiu para que o mercado de ações dos Estados Unidos abrisse em alta. O índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE), por sua vez, foi revisado em baixa, de 2,5% para 2,4%, enquanto o núcleo do PCE (que exclui os preços de energia e alimentos) avançou 2,2%, também abaixo da estimativa anterior de crescimento de 2,3% e da alta de 2,7% do segundo trimestre. Às 12h34, o Dow Jones registrava ganho de 0,30%;o Nasdaq avançava 0,62%; e o S&P 500 subia 0,38%. Antes do PIB, os índices futuros já eram ajudados pelas declarações de ontem do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, que acalmaram o receio quanto ao desempenho da economia norte-americana, e pela recuperação do dólar frente às principais moedas do mundo. As ações da Pfizer subiam 1,4% no pré-mercado, um dia após o grupo anunciar que vai demitir cerca de 20% de sua força de trabalho nos EUA, o que representa mais de dois mil funcionários, até o final de 2006. Apple avançava 1,5%, dando continuidade aos ganhos da semana em meio ao otimismo para com as vendas de final de ano e às especulações de que lançará novos produtos. Tiffany, que divulgou aumento de 23% do lucro e de 9,5% do faturamento no terceiro trimestre deste ano, avançava 5,3%. Nyse Group, que teve a recomendação para suas ações reduzida de overweight para neutra pelo J.P. Morgan, perdia 1%. Yahoo subia 1,4% e Nokia, 0,6%. As duas empresas anunciaram que a Nokia vai estender o acesso ao e-mail da Yahoo e aos serviços de mensagens instantâneas aos seus modelos mais populares. As informações são da Dow Jones.