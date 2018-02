Bolsas de NY sobem na abertura com dados corporativos As Bolsas de Nova York abriram o pregão em alta, impulsionadas pelas projeções de receitas da Cisco Systems e no balanço divulgado hoje pela Disney. A agenda de indicadores econômicos é fraca e, portanto, as discussões sobre o resultado da reunião de ontem do banco central americano devem continuar limitadas ao julgamento do presidente do Fed, Ben Bernanke. O petróleo deve chamar a atenção, diante da expectativa dos relatos sobre os estoques de petróleo norte-americanos que serão divulgados às 11h30 (de Brasília). O petróleo está entre os fatores de risco à inflação, apontados no comunicado do Fed (o banco central dos Estados Unidos). Às 10h43 (de Brasília), o Nasdaq operava em alta de 1,34% e o índice Dow Jones subia 0,45%. O contrato para setembro do petróleo subia 0,35% para US$ 76,58 o barril no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). No pré-mercado, as ações da Cisco Systems subiram 12%, depois de seu executivo-chefe, John Chambers, ter dito ontem teleconferência com analistas que prevê um crescimento de 15% a 20% da receita para o ano fiscal de julho de 2006 a julho de 2007. Os papéis da Disney ganharam 2,6%, com o anúncio de que seu lucro subiu para US$ 1,13 bilhão no terceiro trimestre fiscal. As informações são da Dow Jones.