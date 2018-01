Bolsas de NY têm desempenhos desiguais Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem registrando desempenhos desiguais, depois de terem brevemente recuado para as mínimas intraday (registradas durante o dia), com os investidores se comportando de forma cautelosa depois dos vigorosos ganhos da semana passada. Além disso, os participantes do mercado tentam determinar o próximo movimento do mercado, depois que as notícias de fusão corporativa falharam em desencadear um movimento de alta, segundo operadores e analistas. O volume negociado é fraco, por conta do feriado de Ação de Graças, na quinta-feira. O mercado de ações norte-americano não vai operar na quinta-feira e vai fechar mais cedo na sexta-feira. Às 18h27 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 33 pontos ou 0,27%, o Nasdaq subia 1 ponto ou 0,07% e o S&P-500 registrava uma queda de 1 ponto ou 0,10%. Entre as moedas, o dólar segue em alta frente seus principais rivais, mas preso dentro de margens apertadas, ajudado pelo índice de indicadores antecedentes da Conference Board - que apontou um crescimento pelo segundo mês consecutivo. Às 18h28 (de Brasília), o dólar estava a 118,05 ienes, elevação de 0,14%; o euro estava a US$ 1,2816, baixa de 0,06%. As informações são da Dow Jones.