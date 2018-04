Bolsas de NY têm leve alta com cautela com balanços Os principais índices de ações registram um leve ganho em Nova York, com os investidores mantendo a cautela enquanto aguardam o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, com a divulgação do resultado da gigante de alumínio Alcoa depois do fechamento do mercado. "O mercado está se preparando para lucros corporativos mais baixos", disse o economista-chefe da Avalon Partners, Peter Cardillo. "Contudo, o catalisador real vai ser uma fraca previsão. Isso vai estabelecer o cenário para uma correção de 3% a 5%", acrescentou. Um alerta de lucro da Seagate Technology e uma avaliação desanimadora das vendas de primavera da construtora de residências D.R. Horton Inc também ajudam a manter o entusiasmo dos investidores bem contido. Por volta das 16 horas, os papéis da Seagate despencavam mais de 6%. Às 16h38 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,04%, o Nasdaq avançava 0,29% e o S&P-500 registrava uma alta de 0,26%.