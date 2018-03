Bolsas de NY têm leve ganho com balanços Os principais índices das Bolsas em Wall Street operam em leve alta, em meio a anúncios de fusões e aquisições e de resultados de empresas. Às 13h38 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 14 ponto, ou 0,11%, o Nasdaq ganhava 0,7 ponto, ou 0,03%, e o S&P-500 avançava 0,8 ponto, ou 0,06%. As ações da Verizon Communications subiam 0,3%, mesmo após o anúncio de que o lucro da empresa no quarto trimestre caiu 38%. As ações Schering-Plough caíam 1,4%, após a divulgação de seu informe de resultados. As da US Airways subiam 1,9%, depois de a empresa elevar sua oferta "hostil" pela Delta Air Lines para US$ 1 bilhão; as da Delta avançavam 1,7%. Os papéis do First Republic Bank subiam 40,2%, depois de a Merrill Lynch anunciar um acordo para compra do banco; as da Merrill Lynch recuavam 1,6%. As informações são da Dow Jones.