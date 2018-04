Bolsas de NY tentam se manter em alta com balanços Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem registrando um desempenho desigual, com o Dow Jones lutando para se manter em território positivo, enquanto o Nasdaq e S&P-500 registram recuos modestos. Embora os mercados tenham recuperado boa parte das perdas iniciais, os índices também não conseguiram sustentar a recuperação do meio da tarde, quando os investidores deixaram de lado as preocupações com relação ao forte crescimento da China e olharam para os balanços divulgados pela Merrill Lynch, Bank of America, Merck & Co e eBay. Às 16h56 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,02%, o Nasdaq recuava 0,32% e o S&P-500 tinha desvalorização de 0,19%. As informações são da Dow Jones.