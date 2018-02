Bolsas de NY terminam com leve valorização O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta. "Tivemos mais notícias negativas sobre o setor imobiliário, na forma de vendas muito fracas de residências em julho, e também o crescimento do estoque de casas não vendidas. Acho impressionante que o mercado tenha se sustentado, mesmo tendo recebido mais dados econômicos fracos", comentou o estrategista-chefe da IMS Capital Management, Art Nunes. Entre as ações cíclicas, cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos econômicos, as da Caterpillar, que produz equipamentos usados na construção de casas, caíram 2,54%. As da rede de lojas de móveis e utensílios domésticos Williams-Sonoma recuaram 8,3%; as da concorrente Bed Bath & Beyond caíram 3,3%. As ações da instituição semigovernamental de crédito hipotecário Fannie Mae, porém, subiram 4,8%, depois de ela ser notificada de que o Departamento de Justiça "descontinuou" sua investigação sobre irregularidades. No setor de tecnologia, as ações da eBay caíram 4,5%, depois de rebaixamento de recomendação pela Piper Jeffrey. Os ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da japonesa Sony caíram 2,6%, depois de a empresa estimar que o custo do recall de baterias para laptops da Dell e da Apple ficará entre US$ 172 milhões e US$ 258 milhões. Outro destaque do pregão foi Johnson & Johnson, com alta de 1,7%, depois de o UBS elevar seu preço-alvo. O índice Dow Jones fechou em alta de 6,56 pontos (0,06%), em 11.304,46 pontos. A mínima foi em 11.273,89 pontos e a máxima em 11.334,72 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 2,45 pontos (0,11%), em 2.137,11 pontos, com mínima em 2.122,65 pontos e máxima em 2.144,33 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,07 pontos (0,24%), para 1.296,06 pontos. O NYSE Composite subiu 7,38 pontos (0,09%), para 8.327,57 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,259 bilhão de ações, de 1,224 bilhão ontem; 1.791 ações subiram, 1.513 caíram e 156 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,436 bilhão de ações negociadas, de 1,486 bilhão ontem, com 1.530 ações fechando em alta e 1.460 em queda. As informações são da Dow Jones.