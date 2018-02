Bolsas de NY terminam em alta, com fracos indicadores O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones chegando ao fim do dia no nível mais alto desde 2 de junho. Os investidores foram encorajados por indicadores divulgados pela manhã, que apontaram desaceleração no crescimento econômico (as encomendas à indústria cresceram 1,2% em junho, quando se previa um crescimento de 2%; o índice de atividade do setor de serviços dos gerentes de compras caiu a 54,8 em julho, quando se previa 56,5). "Os dados reforçaram as evidências de que a economia está se desacelerando e isso levou as pessoas a acharem que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) fará uma pausa no ciclo de apertos monetários, e isso provocou compras", comentou Rex Macey, do Wilmington Trust. As ações da rede de lojas de produtos para escritório Office Max, que divulgou informe de resultados, subiram 13%; as da corretora de seguros Willis Group avançaram 8,8%, também em reação a seu balanço; as da rival Marsh & McLennan caíram 3,2%. No setor de telecomunicações, as ações da Sprint Nextel caíram 12%, depois de a empresa divulgar resultados. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Merck subiram 1,36%, depois de um tribunal da Califórnia isentar a empresa de responsabilidade pelo ataque cardíaco sofrido por um usuário do antiinflamatório Vioxx. No setor de tecnologia, as ações da Apple subiram 1,4%, depois de General Motors e Ford anunciarem que seus modelos passarão a oferecer conexões para o iPod. As ações da DRS Technologies, porém, caíram 17%, em reação a seu informe de resultados. O índice Dow Jones fechou em alta de 42,66 pontos (0,38%), em 11.242,59 pontos. A mínima foi em 11.144,46 pontos e a máxima em 11.269,49 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 13,53 pontos (0,65%), em 2.092,34 pontos, com mínima em 2.060,91 pontos e máxima em 2.099,81 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,72 ponto (0,13%), para 1.280,27 pontos. O NYSE Composite avançou 2,53 pontos (0,03%), para 8.262,44 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,667 bilhão de ações, de 1,756 bilhão ontem; 2.005 ações subiram, 1.302 caíram e 137 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,853 bilhão de ações negociadas, de 1,778 bilhão ontem, com 1.782 ações fechando em alta e 1.230 em queda. As informações são da Dow Jones.