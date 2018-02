Bolsas de NY terminam em alta em reação a balanços O mercado norte-americano de ações fechou em alta, depois da divulgação de uma nova fornada de informes de resultados de empresas. "É positivo que o mercado tenha subido em reação a balanços, para variar. E isso aconteceu apesar de os preços do petróleo terem subido", comentou o estrategista Quincy Krosby, da The Hartford. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque foi Procter & Gamble, com alta de 4,22%, depois de a empresa divulgar resultados. Entre as empresas que divulgaram balanços também estavam Time Warner (+2,58%), Clorox (+1,7%), Mastercard (+11%), Alcan (+7,9%), Moody's (+11%), Beckman Coulter (-8,8%) e Cigna (+10%). As ações da Rambus caíram 26%, depois de a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) dizer que a empresa monopolizou ilegalmente o mercado de tecnologia para memórias DRAM para microcomputadores. As da Biovail, do setor farmacêutico, caíram 25%, depois de um tribunal decidir que a Anchen Pharmaceuticals não violou patentes da empresa ao produzir uma versão genérica de seu antidepressivo Wellbutrin XL. As ações da Ford subiram 5,8%, em reação a reportagem do Wall Street Journal segundo a qual a empresa vai fazer uma revisão estratégica de algumas operações, entre elas a Jaguar, o que poderá levar à venda de ativos ou a alianças com outras companhias. As ações da Adobe Systems subiram 14%, depois de a empresa reafirmar suas projeções financeiras para o trimestre. Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são AON Corp., Applied Micro Cirtuits, Chiquita Brands, Dreamworks Animation, Duke Energy, El Paso Electric, Gateway, Marsh & McLennan, Revlon, Sprint Nextel e Tyco International. O índice Dow Jones fechou em alta de 74,20 pontos (0,67%), em 11.199,93 pontos. A mínima foi em 11.125,73 pontos e a máxima em 11.229,46 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 16,82 pontos (0,82%), em 2.078,81 pontos, com mínima em 2.069,58 pontos e máxima em 2.089,00 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 7,63 pontos (0,60%), para 1.278,55 pontos. O NYSE Composite avançou 53,81 pontos (0,66%), para 8.259,91 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,756 bilhão de ações, de 1,667 bilhão ontem; 2.308 ações subiram, 1.017 caíram e 133 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,778 bilhão de ações negociadas, de 1,694 bilhão ontem, com 1.855 ações fechando em alta e 1.148 em queda. As informações são da Dow Jones.