Bolsas de NY terminam em alta, mas em meio à cautela O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com destaque para o índice Dow Jones, que subiu impulsionado pelas ações do Altria Group. O Nasdaq teve um desempenho mais fraco por causa das quedas de ações como Apple Computer e eBay. Pela manhã, o mercado reagiu positivamente ao índice de atividade no setor de serviços do ISM (gerentes de compras), que recuou para 57,0 em junho (de 60,1 em maio), ante previsão de queda para 59,0. Porém, "os números saíram mais fracos do que se esperava, mas não fracos demais", comentou o estrategista Barry Hyman, da EKN Financial Services. Isso liberou espaço para a cautela, na véspera da divulgação dos dados do nível de emprego nos EUA (payroll) em junho. Metade da alta do Dow Jones resultou do avanço das ações do Altria Group (ex-Philip Morris), que subiram 6,04% depois de o Supremo Tribunal da Flórida manter a decisão de um tribunal de instância inferior, que havia determinado o arquivamento de um processo em que a indústria de cigarros poderia ter que pagar uma indenização de US$ 145 bilhões. Analistas lembraram que o Altria Group estava esperando por um veredicto antes de iniciar o processo de divisão da empresa em duas ou três (que seriam Philip Morris USA, Philip Morris International e Kraft Foods). As ações da Hewlett-Packard, outra das componentes do Dow Jones, subiram 1,01%, após o anúncio, pela empresa, de mais medidas de corte de custos. Ainda no setor de tecnologia, as ações da eBay caíram 5,32%, depois de a empresa anunciar que o executivo-chefe de sua unidade PayPal deixará o cargo nos próximos meses. A rival Google, que pretende lançar seu próprio serviço de pagamentos online, viu suas ações avançarem 0,41%. As ações da Apple caíram 2,16%, em meio a informes de que a Microsoft lançará um concorrente para o iPod antes da temporada de compras de Natal; as ações da Microsoft subiram 0,56%. Algumas ações do setor de comércio varejista caíram, em reação aos informes de vendas das grandes redes em junho (Costco Wholesale -1,8%, Chico's FAS -3,1%, Wal-Mart -0,64%). O índice Dow Jones fechou em alta de 73,48 pontos (0,66%), em 11.225,30 pontos. A mínima foi em 11.147,12 pontos e a máxima em 11.255,56 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 1,75 ponto (0,08%), em 2.155,09 pontos, com mínima em 2.148,21 pontos e máxima em 2.168,54 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,16 pontos (0,25%), para 1.274,07 pontos. O NYSE Composite avançou 33,90 pontos (0,42%), para 8.197,84 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,417 bilhão de ações, de 1,522 bilhão ontem; 2.069 ações subiram, 1.265 caíram e 126 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,599 bilhão de ações negociadas, de 1,578 bilhão ontem, com 1.590 ações fechando em alta e 1.410 em queda.