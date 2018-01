Bolsas de NY terminam em direções opostas O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones subindo para estabelecer seu quarto recorde consecutivo no nível de fechamento e o Nasdaq em leve queda. O índice Standard & Poor's-500 terminou acima dos 1.400 pontos pela primeira vez em seis anos e encerrou no nível mais alto desde 8 de novembro de 2000. As bolsas dos Estados Unidos abriram com variação negativa, após o Departamento do Comércio do país surpreender com o informe de que o número de construções de residências iniciadas em outubro caiu 14,6%, para o nível mais baixo em seis anos e meio. O movimento de compras foi retomado no começo da tarde, em reação à queda forte dos preços do petróleo. As informações são da Dow Jones.