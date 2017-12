Bolsas de NY viram e terminam o dia com elevação O mercado norte-americano de ações fechou em alta, depois de ter operado boa parte do pregão com os principais índices em queda. Inicialmente, o mercado reagiu ao informe de resultados da Alcoa (cujas ações caíram 4,88%) e a um alerta de queda nos lucros da Lucent Technologies (cujas ações caíram 6,41%). A reversão de direção aconteceu à tarde, depois de a fabricante de equipamentos para a indústria de semicondutores KLA-Tencor anunciar que suas encomendas no trimestre superaram as previsões. "A virada coincidiu com as declarações da KLA-Tencor, que contrastaram com as notícias negativas que temos recebido. O sentimento tem sido bastante negativo, e esse foi um evento que realmente provocou um movimento de compras, em um ambiente em que faltava um catalisador", comentou Brian Williamson, da Boston Co. Asset Management. As ações da KLA-Tencor subiram 8,21% e foram acompanhadas pelas do setor de semicondutores (Intel +2,70%, AMD +2,09%, National Semiconductor +6,3%). Outro destaque do pregão foi Pepsi Bottling (engarrafadora da Pepsi-Cola, dos sucos Tropicana e do chá gelado Lipton), cujas ações subiram 4,98%, reagindo positivamente a seu informe de resultados; as ações da PepsiCo subiram 1,05%. As ações da Flir Systems, listadas no Nasdaq, subiram 23%, em reação ao anúncio de que a empresa vai fornecer um sistema de câmeras e sensores para um helicóptero da Bell (subsidiária da Textron) encomendado pelo Exército dos EUA. As ações da Microsoft caíram 1,70%, depois de o chairman da empresa, Bill Gates, dizer que há uma chance de 80% de que o lançamento do novo sistema operacional da empresa, o Vista, será adiado caso os testes beta revelarem problemas. As ações das companhias aéreas caíram, em reação a um rebaixamento de recomendação pela Merrill Lynch (US Airways -4,3%, Continental -1,2%, AMR -1,5%). No setor de tecnologia militar, as ações da Northrop Grumman subiram 1,3% e as da Raytheon avançaram 1,7%, depois de o Wall Street Journal dizer que essas empresas têm discutido um sistema de defesa urbana antifoguetes com o governo de Israel O índice Dow Jones fechou em alta de 31,22 pontos (0,28%), em 11.134,77 pontos. A mínima foi em 11.027,99 pontos e a máxima em 11.151,18 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 11,93 pontos (0,56%), em 2.128,86 pontos, com mínima em 2.095,69 pontos e máxima em 2.129,47 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 5,18 pontos (0,41%), para 1.272,52 pontos. O NYSE Composite avançou 31,10 pontos (0,38%), para 8.206,28 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,583 bilhão de ações, de 1,287 bilhão ontem; 2.087 ações subiram, 1.237 caíram e 147 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,001 bilhões de ações negociadas, de 1,577 bilhão ontem, com 1.721 ações fechando em alta e 1,.314 em queda.