Bolsas de NY voltam a encerrar em baixa O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em queda moderada. Em dia sem indicadores econômicos, o mercado manteve o impulso de ontem e reagiu a notícias sobre empresas específicas. "A falta de indicadores deixou os operadores pensando no índice do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) da Filadélfia, divulgado ontem, e os levou a continuar vendendo", comentou o estrategista Jeffrey Kleintop, da PNC Wealth Management. Ações As ações da Caterpillar caíram 2,7%, depois de os analistas da Robert W. Baird dizerem que as vendas de maquinaria deverão se reduzir no segundo trimestre deste ano e que as perspectivas para 2007 não são boas. No setor de tecnologia, as ações da Oracle recuaram 3%, após rebaixamento de recomendação pela Sanford Bernstein; as da Foundry Networks perderam 3,3%, depois de a empresa anunciar que vai revisar seus informes de resultados financeiros dos últimos seis anos, por causa de erros no registro contábil de concessões de opções de ações. As ações da Hewlett-Packard subiram 0,7%, recuperando uma pequena parte das perdas dos dias anteriores; a empresa, envolvida num escândalo de espionagem, anunciou mudanças em sua diretoria. As ações da New York Times caíram 4,6%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucros. As da General Motors recuaram 1,0%, em reação a informes de que as conversações para uma aliança com a Renault não estão avançando. As ações da AT&T subiram 1,9% e as da BellSouth avançaram 1,9%, depois de a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) anunciar a aprovação de sua fusão. Em reação a informes de resultados, as ações da Nike subiram 4,7% e as da Palm avançaram 4,1%. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 25,13 pontos, ou 0,22%, em 11.508,10 pontos. O Nasdaq encerrou em baixa de 18,82 pontos, ou 0,84%, em 2.218,93 pontos . O Standard & Poor's-500 caiu 3,25 pontos, ou 0,25%, para 1.314,78 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), recuou 28,64 pontos, ou 0,34%, para 8.344,67 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,448 bilhão de ações, de 1,686 bilhão ontem; 1.240 ações subiram, 2.043 caíram e 147 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,683 bilhão de ações negociadas, de 2,025 bilhões ontem, com 939 ações fechando em alta e 2.072 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma queda de 0,46%, o Nasdaq, uma perda de 0,75% e o S&P-500, um recuo de 0,39%. As informações são da Dow Jones.