Bolsas de Paris e Frankfurt sobem; Londres cai 0,33% As bolsas de valores de Paris e de Frankfurt apresentam um desempenho superior ao dos demais mercados europeus, em razão da repercussão positiva dos resultados da Alstom e de notícias de mudanças gerenciais na Deutsche Telekom. A Bolsa de Londres seguia rumo distinto e caía 0,33%, às 9h49 (de Brasília). Em Londres, as ações da mineradora BHP cediam 1,5%, enquanto as da mineradora Rio Tinto perdiam 3,3%, na seqüência das perdas fortes desses ativos na Austrália. A BHP era particularmente afetada pela preocupação quanto ao aumento da exposição da companhia no mercado de petróleo, após a empresa anunciar a compra de um campo parcialmente desenvolvido pela Genghis Khan, uma companhia exploratória de campos de água profunda, no Golfo do México. A compra faz parte da estratégia multibilionária da BHP de se expandir nos EUA. O novo projeto deve iniciar a sua produção em meados de 2007. As ações da Alstom subiam 4,2%, ajudando o CAC-40, índice referencial da Bolsa de Paris, a avançar 0,71%, às 9h51. O conglomerado industrial anunciou que seu lucro líquido no primeiro semestre fiscal cresceu 67%, para ? 227 milhões (US$ 291,35 milhões), no período de abril a setembro. O resultado superou por uma margem ampla os ? 180 milhões previstos por analistas. A companhia também previu que o recebimento recorde de encomendas deve impulsionar as suas receitas em mais de 10% neste ano. Em Frankfurt, o índice DAX ganhava 0,44%. Os papéis da Deutsche Telekom subiam 2,7%. A Deutsche Telekom AG anunciou na noite de ontem que o seu executivo-chefe (CEO), Kai-Uwe Ricke, vai renunciar ao cargo, confirmando rumores que circularam pela imprensa desde sexta-feira sobre a iminência de mudanças na direção da maior empresa de telecomunicações da Europa em vendas. "O Comitê Geral do Conselho de Supervisores da Deutsche Telekom e Kai-Uwe Ricke entraram em acordo hoje sobre sua saída em 13 de novembro", afirma a companhia em comunicado. Em Amsterdã, os papéis da Mittal Steel perdiam 0,3%, após a Arcelor Mittal, maior siderúrgica do mundo, anunciar que não poderá vender a Dofasco, unidade canadense que foi comprada no início do ano. Segundo comunicado, a fundação independente holandesa Strategic Steel Stitching (S3), que detém as ações da siderúrgica, não concordou com a diluição de sua participação acionária - o que significa que a Dofasco não poderá ser vendida. Com isso, o grupo negocia agora com os reguladores norte-americanos soluções para atender aos compromissos assumidos com a fusão, que prevêem a venda de algumas operações nos EUA. A Arcelor ficou com a Dofasco após disputa acirrada com o grupo alemão ThyssenKrupp AG, em janeiro deste ano. Entretanto, ao lançar uma oferta de aquisição pela Arcelor, a Mittal Steel declarou que venderia a Dofasco para a Thyssen, na tentativa de conseguir a aprovação dos reguladores norte-americanos para a fusão. Como parte da sua estratégia de defesa contra a investida da Mittal, a Arcelor então transferiu seus ativos na Dofasco para uma fundação independente holandesa (S3), concedendo a três membros independentes o poder de decidir sobre a venda da subsidiária. As informações são da Dow Jones.