Bolsas dos EUA operam em alta com resultados corporativos As bolsas norte-americanas abriram em alta hoje, refletindo o balanço surpreendentemente forte divulgado ontem à noite pela Oracle e os números superiores às previsões anunciados nesta manhã pelo Morgan Stanley. Em um dia sem indicadores, analistas têm pouca expectativa em relação à reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) -- o consenso das apostas é de manutenção da taxa básica de juros -- e os dados semanais sobre os estoques de petróleo. As ações da Oracle disparavam 14% no pré-mercado, depois de o grupo ter divulgado ontem aumento de 29% do lucro trimestral, para US$ 0,13 por ação. O papel do Morgan Stanley avançava 2,6% depois de anunciar lucro de US$ 1,75 por ação, acima da previsão média de US$ 1,37. Às 10h33, a bolsa eletrônica Nasdaq tinha ganho de 1,07%, aos 2.245 pontos, e o índice Dow Jones subia 0,31%, aos 11.576,8 pontos.