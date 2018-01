Bolsas dos EUA podem entrar na disputa pela bolsa de Londres

LONDRES - A Intercontinental Exchange (ICE) e o grupo CME estão considerando entrar na disputa pela LSE, operadora que controla a Bolsa de Londres, o que pode comprometer a recente proposta de fusão da empresa britânica com a Deutsche Börse.

A ICE, dona da Bolsa de Nova York (Nyse, na sigla em inglês), informou em comunicado hoje que estuda fazer uma oferta pela LSE, mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão final nem abordou a operadora britânica.

O CME, que opera a Chicago Mercantile Exchange, também considera uma proposta pela LSE, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Notícias sobre possíveis ofertas rivais vieram após a LSE anunciar que está em negociações avançadas com a Deutsche Börse para uma fusão de iguais, que criaria uma empresa com valor de cerca de US$ 28 bilhões, considerando-se o preço de fechamento recente de suas ações.

Na sexta-feira, as empresas disseram que o eventual grupo teria sede em Londres, com escritórios tanto na capital inglesa quanto em Frankfurt.

A ICE tem até 29 de março para fazer uma oferta pela LSE, segundo regras do órgão de concorrência do Reino Unido. Já o prazo para a confirmação da fusão entre a LSE e a Deutsche Börse é 22 de março.