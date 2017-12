Bolsas dos EUA sobem na abertura dos negócios As bolsas dos Estados Unidos começaram o dia em alta. O índice Dow Jones abriu com alta de 0,31%. O Nasdaq subiu 0,61% no início dos negócios. O S&P 500 garantiu ganho de 0,64% na abertura. O motivo desse desempenho, segundo operadores, foi a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA que confirmou um crescimento sólido de 5,3% no primeiro trimestre, acima da elevação de 4,8% apontada na estimativa inicial, mas abaixo da expansão de 5,8% prevista por economistas. O dado não trouxe revisões em alta de seus indicadores de inflação. Na prática, os dados não alteraram as projeções dividas sobre o próximo passo do Federal Reserve (banco central dos EUA) se haverá uma nova alta dos Fed Funds (juro básico de curto prazo norte-americano) para 5,25% ou se a taxa ficará em 5% no encontro do comitê de mercado aberto (FOMC) dos dias 28 e 29 de junho. As informações são da Dow Jones.